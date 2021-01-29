Сегодня Александр Лукашенко посетил географический факультет БГУ, где провел встречу со студенческой молодежью. Один из участников встречи, магистрант исторического факультета БГУ Роман Роль, поделился с нами своими впечатлениями:
– Президент с самого начала задал тон встрече, которая получилась неформальной, очень откровенной и доброй. Он много шутил, это абсолютно открытый человек, который готов ответить на любые вопросы: от государственной и молодежной политики до воспитания детей. Мы услышали много интересного.
По словам молодого человека, все участники встречи оценили инициативу официально объявить День белорусского студенчества:
– Такой день есть в Европе, в России. Будет теперь свой национальный праздник и у нас – хорошая и добрая традиция. Значительное внимание уделили в разговоре и готовящимся изменениям в Конституцию, нам было очень интересно узнать, как Президент лично к этому относится.
Роман Роль, будучи членом БРСМ, с энтузиазмом воспринял и тот факт, что Александр Лукашенко пообещал и дальше поддерживать различные студенческие инициативы, такие как, например, проект «100 идей для Беларуси»:
– Должен быть серьезный отбор, но даже если 1–2 такие молодежные идеи получат финансирование – это будет здорово.
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Магистрант БГУ Роман Роль о встрече Президента со студенческой молодежью: встреча получилась неформальной, откровенной и доброй
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Фото: Полина КОНОГА