Магистрант БГУ Роман Роль о встрече Президента со студенческой молодежью: встреча получилась неформальной, откровенной и доброй

По словам молодого человека, все участники встречи оценили инициативу официально объявить День белорусского студенчества:Роман Роль, будучи членом БРСМ, с энтузиазмом воспринял и тот факт, что Александр Лукашенко пообещал и дальше поддерживать различные студенческие инициативы, такие как, например, проект «100 идей для Беларуси»: