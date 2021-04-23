Магазины Минска объявили скидки в последние выходные апреля

В «ЦУМ Минск» 23 и 24 апреля все покупатели смогут получить скидку до 27% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м. Держателям дисконтных карт 25 апреля предоставят снижение цены до 20% от розничной стоимости непродовольственных товаров.Посетители «ГУМа» 23 и 25 апреля при покупке промтоваров ценой от 5 рублей при расчете картами рассрочки получат товар со скидкой 20%, а 24 апреля – 33%.Универмаг «Беларусь» для своих покупателей приготовил снижение цены для держателей дисконтных карт: 25 апреля – 25% на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей и 5% на продовольственные товары ценой от 1 рубля.В «Торговом доме «На Немиге» 23 апреля посетители смогут получить скидку 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей и 5% на продовольственные товары стоимостью от 1 рубля.Выгодные предложения доступны и для держателей дисконтных карт. 24 и 25 апреля покупатели получат скидку 25% на непродовольственные товары.«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19) предлагает 23–25 апреля купить товары со снижением цены на 30% на все непродовольственные товары стоимостью свыше 1 рубля.«Лянок», расположенный на пр. Независимости, 46, предлагает 24 апреля совершить покупку со скидкой 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.