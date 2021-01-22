Торговые точки столицы предлагают скидки в эти выходные, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Фото: БЕЛТА
Торговый центр «Столица»:
23 и 24 января – до 50%.
«ЦУМ Минск»:
23 января – 25% на непродовольственные товары ценой от 5 рублей.
ГУМ:
22 и 24 января – 25% на непродовольственные товары;
23 января – 30% на непродовольственные товары ценой от 7 рублей за 1 шт., 1 м.
Универмаг «Беларусь»:
22 и 24 января – 28% на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные;
интернет-магазин:
23 января – 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей, при самовывозе предоставляется скидка, действующая в универмаге на момент покупки.
Торговый дом «На Немиге»:
22–24 января – до 23% на непродовольственные товары ценой от 5 рублей за 1 шт., 1 м, 1 кг.
22 января – 5% на продовольственные товары.
«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19):
22–24 января – 30% на непродовольственные товары ценой от 1 рубля.
«Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. М. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
22–23 января – 20%;
24 января – 20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей.
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
22–24 января – до 30% на отдельные группы товаров.
«Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40):
22–24 января – от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
22–24 января – до 40% на отдельный ассортимент товаров.
«Лянок» (пр. Независимости, 46):
23 января – 18% на весь ассортимент товаров.
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Магазины Минска объявили скидки 22–24 января: куда отправиться за выгодными покупками
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