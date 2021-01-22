Магазины Минска объявили скидки 22–24 января: куда отправиться за выгодными покупками

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БЕЛТА

23 и 24 января – до 50%.23 января – 25% на непродовольственные товары ценой от 5 рублей.22 и 24 января – 25% на непродовольственные товары;23 января – 30% на непродовольственные товары ценой от 7 рублей за 1 шт., 1 м.22 и 24 января – 28% на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные;23 января – 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей, при самовывозе предоставляется скидка, действующая в универмаге на момент покупки.22–24 января – до 23% на непродовольственные товары ценой от 5 рублей за 1 шт., 1 м, 1 кг.22 января – 5% на продовольственные товары.22–24 января – 30% на непродовольственные товары ценой от 1 рубля.22–23 января – 20%;24 января – 20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей.22–24 января – до 30% на отдельные группы товаров.22–24 января – от 15 до 30% на отдельные группы товаров.22–24 января – до 40% на отдельный ассортимент товаров.23 января – 18% на весь ассортимент товаров.