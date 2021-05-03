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  2. Магазин на мусорном острове от Converse, коллаборация Valentino х Levi’s и детское ожерелье от Bottega Veneta: что нового произошло в моде за неделю

Магазин на мусорном острове от Converse, коллаборация Valentino х Levi’s и детское ожерелье от Bottega Veneta: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, какой бренд борется за чистоту океанов, что получилось в совместной коллаборации Valentino и Levi’s и кто стал ведущим знаменитого ежегодного события в мире моды Met Gala. 

1. Виртуальный магазин Converse на мусорном острове в Тихом океане

Обувной бренд Converse решил привлечь внимание к проблеме загрязнения Мирового океана пластиком и открыл виртуальный магазин, расположенный посреди Тихого океана на острове, образованном мусором.
 
Большое тихоокеанское мусорное пятно – это реально существующий остров. В общей сложности, он состоит из 80 тысяч тонн пластика и занимает территорию, превышающую площадь Франции. 

Фото: converse.com

Для реализации такой непростой идеи марка объединилась с агентством Virtue от VICE. Вместе они подготовили проект гибридной реальности, который позволяет не только безопасно прогуляться по острову, но и купить специальную эко-коллекцию кед, созданную молодыми дизайнерами и художниками, которые также обеспокоены проблемами загрязнения природы. 

Кроме того, в виртуальном магазине  можно приобрести одну из самых экологичных моделей Converse Renew Crater. Все вырученные средства будут переданы в фонд, который занимается очисткой океана от пластика. 

Ассортимент будет обновляться вплоть до Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня. 

2. Детское ожерелье от Bottega Veneta 

Мы давно не рассказывали, что нового в ювелирных линейках модных Домов. На днях своим творением нас удивил итальянский бренд Bottega Veneta. В своей весенней коллекции под названием Salon 01 он представил яркое колье-чокер. 

Фото: bottegaveneta.com

На первый взгляд изделие похоже на детское ожерелье - крупные матовые бусины в виде сердец, листков и цветов, украшенные кристаллами, набраны на крупную цепь, которую практически не видно. 

Колье выполнено из серебра и представлено в голубом и салатовом цветах. 

Фото: bottegaveneta.com

Аналогичными силуэтами креативный директор бренда Дэниел Ли также украсил кольца и маленькие сережки, которые могут быть прекрасным дополнением к ожерелью. 

Стоимость украшений вариьруетя от 2258 до 2619 долларов. Их можно приобрести в бутиках Bottega Veneta. 

3. Первая сумка Мэтью Уильямса для Givenchy

Креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс порадовал нас новостью о выпуске своей первой сумки для французского бренда. 

Фото: givenchy.com

Аксессуар под названием 4G (не путать с 5G) имеет обтекаемую, но при этом четкую и архитектурную форму. 

Сумка представлена в разных оттенках - от черного и цвета слоновой кости до нежно-розового и темного хаки.
Своим необычным названием она обязана обновленному логотипу бренда. 

Фото: givenchy.com

Сам дизайнер рассказал, что очень гордится своим творением, ведь оно объединило в себе все то, что он привнес в ДНК модного Дома. 

Первые экземпляры отправятся к преданным поклонницам Givenchy - Кейт Мосс, Рианне и Крисси Тейген. 
В честь презентации своей первой сумки Уильямс представил рекламную кампанию, снятую вместе с фотографом Саймоном Шмиттом и моделями Мидоу Уолкер и Хэ Цун.

Сумка уже поступила в продажу на официальном сайте бренда. Стоимость аксессуара не уточняется.  

4. Совместная коллекция джинс от Valentino и Levi’s 

2020-й год в очередной раз напомнил нам, что сила в единении и взаимной поддержке друг друга. Именно так мы пытались объяснить коллаборацию французского бренда Valentino с американской компанией Levi’s. Впрочем, чем-то грандиозным нас удивлять не планировали, вместе они выпустили только линейку джинс. 

Фото: levi.com

Главной основой стала популярная модель 517 от Levi’s. Она представляет собой чуть расклешенные книзу джинсы, длина которых закрывает полностью обувь. Впервые их представили в 1969 году на фоне протестов против войны во Вьетнаме.

Фото: levi.com

От оригинала версия Valentino отличается только лейблом - на нем теперь не один гордый логотип, а два. Он как бы показывает, что таким образом демократичная одежда также может стать предметом роскоши.

Впрочем неудивительно, что создание джинс Valentino доверил американской марке. Levi’s уже давно признана эталоном денима, ставшей классикой базового гардероба.

Фото: levi.com

К слову, о коллаборации было объявлено еще во время показа весенне-летней коллекции 2021 Valentino. 

Стоимость модели составила 978 долларов. 

5. Стало известно, кого выбрали ведущим бала Met Gala 

У нас для еще две хорошие новости и все они связаны со знаменитым модным мероприятием года - Met Gala. Обо всем по порядку: 

Фото: Getty Images

Во-первых, бал Института костюма все же состоится. Мероприятие запланировано на 13 сентября. В этом году темой стала американская мода. Организаторы Met Gala рассказали, что на этот раз в экспозиции будут представлены вещи от Вирджила Абло, Ральфа Лорена, Роя Халстона, Прабала Гурунга и других дизайнеров. 

Фото: vogue.co.uk

Во-вторых - в этом году ведущими бала станут дизайнер Том Форд, американский актер Тимоти Шаламе и выступавшая на инагурации Джо Байдена поэтесса Аманда Горман. Как сработается тандем пока не понятно, однако это определенно самый необычный состав за последние несколько лет.
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Магазин на мусорном острове от Converse, коллаборация Valentino х Levi’s и детское ожерелье от Bottega Veneta: что нового произошло в моде за неделю
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