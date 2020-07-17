Мадридский "Реал" досрочно стал 34-кратным чемпионом Испании

Мадридский "Реал" в предпоследнем туре чемпионата Испании по футболу принимал "Вильярреал".





Мадридцы контролировали ход игры, по итогу процент владения мячом составил 57% на 43% в их пользу. Хозяева оказались впереди по ударам в створ ворот (7:4) и угловым (4:2).

На 29-й минуте Карим Бензема вывел хозяев поля вперед, а на 77-й минуте сделал дубль.













Гости смогли лишь сократить счет в концовке матча. На 83-й минуте ворота Тибо Куртуа распечатал Иборра, что не смогло омрачить радости игроков "Реала".









После этой победы "Реал" набрал 86 очков и за тур до окончания первенства стал недосягаем для "Барселоны", допустившей осечку в параллельном домашнем матче с "Осасуной". "Барса" уступила со счетом 1:2 и с 79 очками утратила шансы на чемпионство.

"Реал" добыл свой 34-й титул и второй под руководством Зинедина Зидана (у "Барселоны" 26 побед в чемпионате).













"Королевский клуб" является также рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов – 13. 19 раз "Реал" выигрывал Кубок Испании, 11 раз – Суперкубок, дважды – Кубок УЕФА и по четыре раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. "Реал" стал первой командой, которая сумела три раза подряд выиграть Лигу чемпионов.









Напомним, Зидан как игрок "Реала" шесть раз выигрывал испанское первенство. В 2016-м году он был назначен тренером команды.