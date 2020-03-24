Мадонна высказалась о коронавирусе, сидя в ванне

Самая коммерчески успешная поп-певица планеты Мадонна высказалась о ситуации с распространением нового коронавируса, сидя в собственной ванне. Видео звезда выложила на своей странице в соцсети.





Певица призвала поклонников беречься и назвала коронавирус великим уравнителем, заявив, что все человечество находится в одной лодке. «И если корабль пойдет на дно, мы отправимся туда все вместе», — сказала поп-звезда.

По ее словам, вирусу «не интересно, сколько у вас денег, насколько вы знамениты, смешны и умны, где живете, сколько вам лет и какой вы рассказчик».

По последним данным, в мире с начала вспышки нового коронавируса заразились более 330 тыс. человек, более 15 тыс. умерли.