Лжеминирования: как белорусские спецслужбы реагируют на такие вызовы

Заведомо ложные сообщения об опасности часто поступают в учебные заведения, торговые центры и метрополитен. В системе преступлений против общественной безопасности такое правонарушение считается одним из наиболее тяжких как с правовой, так и с социальной позиции. Сотрудники белорусских спецслужб в эфире телеканала СТВ рассказали, как реагируют на такие угрозы.
– Это комплексный подход, который включает и правовые нормы и способы – создание режима доступа к электронному почтовому ящику, создание политики информационной безопасности в организации. Это и технические способы – например, фильтрация входящего трафика. То есть взаимодействие с компаниями, которые занимаются информационной безопасностью для недопущения подобного рода сообщений в определенные организации, – прокомментировал замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси.
О таких фактах рассказал и начальник отдела гособвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Кирилл Чубковец:
– Значительная часть преступлений этой категории сопряжена с деструктивной деятельностью оппонентов власти и совершается по политическим мотивам с целью дестабилизировать обстановку в обществе, посеять панику, устрашить население, реорганизовать работу госорганов. То есть они являются ничем иным, как формами гибридной войны. Значительное число ложных сообщений об опасности поступает из-за рубежа. Существуют механизмы привлечения к уголовной ответственности лиц, которые находятся за пределами Беларуси путем передачи материалов уголовных дел для осуществления уголовного преследования иностранному государству либо путем экстрадиции, то есть выдачи в РБ виновного злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности в рамках законодательства нашей страны, – пояснил он.
Дестабилизация в обществе сопровождается и экономическим ударом. На подобные вызовы выбывают несколько спецподразделений – милиции, саперно-пиротехническая группа, СК, при необходимости –МЧС и скорая медицинская помощь.
Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко отметила, что нередко такие сообщения поступают сразу по нескольким адресам.
– Соответственно, выводится и отправляется большое количество техники. Для нас важно сохранять боеготовность наших подразделений, чтобы обеспечивать безопасность города и его жителей. Поэтому мы выводим из резервов технику, проводим передислокацию в подразделениях. Это значит, что из одной части мы можем отправить технику в другую для того, чтобы полностью перекрыть все районы выезда и в каждом подразделении была техника, способная выехать на реальные происшествия. Но на это затрачиваются время и ресурсы, именно в этот момент может понадобиться реальная помощь спасателей, – рассказала представитель ведомства.
Кирилл Вяткин также добавил, что нередко такие преступления совершают подростки:
– С учетом развития геймерского сообщества, онлайн-игр и прямых трансляций молодые граждане используют данный способ противоправного деяния, дабы отомстить противоборствующей команде, клану и таким образом нейтрализовать его. Фактически они ставят своей целью создать проблемы для ребят, играющих по ту сторону экрана в реальном пространстве.
Напомним, в соответствии с ч. 1 ст. 340 УК за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, предусмотрено наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на срок до 5 лет.
Фото из архива БЕЛТА