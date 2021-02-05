Лыжная эстафета среди работников администраций районов и Мингорисполкома пройдет 6 февраля

Работники районных администраций столицы и Мингорисполкома 6 февраля примут участие в лыжной эстафете. Такой информацией поделились в пресс-службе горисполкома.
Фото из архива БЕЛТА
Протяженность трассы в эстафете составит 4 км - по одному на каждого участника соревнования. Группа состоит трех мужчин и одну женщину. Команды сформированы из наиболее подготовленных к эстафете начальников и сотрудников городских администраций и горисполкома.
Эстафета пройдет на городской лыжероллерной трассе по адресу пр. Победителей, 22.
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