Лыжная эстафета среди работников администраций районов и Мингорисполкома пройдет 6 февраля

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БЕЛТА

Протяженность трассы в эстафете составит 4 км - по одному на каждого участника соревнования. Группа состоит трех мужчин и одну женщину. Команды сформированы из наиболее подготовленных к эстафете начальников и сотрудников городских администраций и горисполкома.Эстафета пройдет на городской лыжероллерной трассе по адресу пр. Победителей, 22.