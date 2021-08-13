"Людям нужна достойная работа" – Лукашенко ориентирует на развитие производств в "деревнях будущего"

Всего по стране в этот проект включили более 170 агрогородков и деревень, в Гомельской области преобразовать в "деревни будущего" планируют 23 населенных пункта (с учетом пилотного проекта в агрогородке Лясковичи).Населенные пункты раздели на пять уровней в зависимости от численности населения: первый – более 700 жителей, второй – 500–700, третий – 200–500, четвертый – 50–200 и пятый – до 20 человек. В них активно развивают производство и социальную сферу.сказал Александр Лукашенко.При этом Глава государства обратил особое внимание на развитие производственной сферы в "деревнях будущего".– подчеркнул Президент.За последние два года в Тихиничах обновили дорожную инфраструктуру, отремонтировали и построили новые социальные и спортивные объекты, озеленили и благоустроили территорию агрогородка. Также была усовершенствована производственная сфера предприятий коммунальной собственности.Работа по обустройству Тихиничей и преобразованию агрогородка в "деревню будущего" продолжится до 2025 года.