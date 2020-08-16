- Мы за мир! Мы за Лукашенко! Поэтому мы здесь. – Инна с друзьями, коллегами приехала из Гомельской области. – Мы хотим, чтобы был мир и порядок в нашей стране. А с той молодежью, которая ходит с негосударственной символикой, думаю, должны больше работать их родители. Уделять больше внимания их воспитанию. Пусть меньше по улице болтаются.
Вот что у нас в стране плохо, скажите мне? Желаю нашей Беларуси мира, спокойствия. И чтобы все мы, белорусы, засучив рукава, трудились для себя и для своей страны.
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Люди говорят: желаю нашей стране мира, спокойствия. И чтобы все мы, белорусы, засучив рукава, трудились для себя и страны
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Фото: Алексей МАТЮШ