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  2. Люди говорят. «Те, кто протестуют на улицах, к сожалению, видят лишь одну сторону медали и не хотят видеть другую»

Люди говорят. «Те, кто протестуют на улицах, к сожалению, видят лишь одну сторону медали и не хотят видеть другую»

- Мы – за Беларусь. За нашу светлую, любимую, прекрасную Беларусь. Мы пришли на площадь Независимости, чтобы поддержать Президента. Мы есть, мы не сидим по домам.


Ну а те, кто протестуют на улицах, к сожалению, видят и полагаются лишь на одну сторону медали и не хотят видеть другую. В том числе, скажем так, «ребра». У них, к сожалению, промыты мозги разными фейковыми Telegram-каналами, некоторыми онлайн-ресурсами, которые никогда не были объективными СМИ. Так называемыми независимыми СМИ.

- Как, вы считаете, сейчас нужно поступить?

- Работать с молодежью надо, больше приходить в интернет. Тяжело смотреть на этих бибикающих и хлопающих людей. Я пыталась с ними поговорить, выслушать, убедить, разъяснить, но ощущение такое, будто люди в какой-то стеклянной колбе. То есть никакой реакции. Они воспринимают только то, что заложено в них пропагандистами Запада. Они не воспринимают ничего другого, как зомби. Однако надо пытаться работать с молодежью, больше вовлекать в интересные проекты. Это делается, но, к сожалению, с запозданием. Уже выросло два поколения, воспитанных интернетом. ​ ​
Желаю Беларуси спокойствия, мира и процветания.
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