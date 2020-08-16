Минчанка Рита - молодая мама. Она пришла на площадь Независимости в Минске с маленькой дочуркой и друзьями. Мне говорит:
- Мы кушаем вкусно, мы имеем возможность везде ездить. В Беларуси посещаем замечательные исторические места. Они все восстановлены. Наш Президент многое сделал для страны за все эти годы. Мы ему благодарны. Мы пришли сегодня, чтобы поддержать его и выразить эти слова благодарности. Большой благодарности. За то, как мы сегодня живем.
Нас никто не приглашал, мы сами приехали. Ждали, когда такая встреча организуется. Раньше все почему-то молчали. А сейчас люди вышли, и мы очень довольны.
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Люди говорят. «Наш Президент многое сделал для Беларуси, мы пришли его поддержать»
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Фото: Алексей МАТЮШ