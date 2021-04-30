«Люди – главная ценность». Лучшие предприятия и организации Гомельской области занесены на Доску Почета

Ныне Доску Почета украсили таблички с названиями почти пятидесяти субъектов хозяйствования и трех регионов. Победителями соревнования по социально-экономическому развитию стали Мозырский, Житковичский и Чечерский районы. Причем первый из них также занесен на республиканскую Доску Почета. В прошлом году промышленные объемы производства Мозырского района превысили сумму в 9,5 миллиардов рублей. Житковичский район преуспел в привлечении инвестиций в реальный сектор экономики. А Чечерский район перевыполнил задание по производству сельскохозяйственной продукции. Два агропромышленных предприятия района – «Отор» и «Звезда» занесены на республиканскую Доску Почета.Лучшим экспортером года признано ОАО «Гомельский химический завод», отметивший недавно 55-летний юбилей. В денежном выражении объём поставок продукции на внешний рынок составил около 210 миллионов долларов.На торжественной церемонии особо отмечены заслуги врачей. Уже больше года им приходится в буквальном смысле бороться за жизни пациентов в условиях пандемии коронавируса COVID-19. И при этом продолжать оказание специализированной медицинской помощи.К примеру, в Гомельской областной клинической больнице, которая признана лучшим учреждением здравоохранения, проведено более 16 тысяч операций. Каждая четвертая из них выполнена с применением высоких технологий. А кардиологическое отделение Гомельского областного кардиоцентра признано лучшим в Беларуси. Такой оценкой отмечены достижения в развитии отечественной кардиохирургической службы, в том числе внедрение новых методик лечения и проведения гибридных операций., – отметил в своем поздравительном выступлении. –