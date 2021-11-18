Главная Людей в теплом центре стало больше. Шевцов рассказал, хватит ли всем гуманитарной помощи Опубликовано: 18.11.2021 16:49:00 815 Людей в теплом центре стало больше. Шевцов рассказал, хватит ли всем гуманитарной помощи Людей в теплом центре стало больше. Шевцов рассказал, хватит ли всем гуманитарной помощи. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы Шевцов беженцы граница Светлана ИСАЕНОК Написать автору Версия для печати Новости и статьи