"Людей объединяет желание быть услышанными" – Гайдукевич

– рассказал гость.Эксперт подчеркнул, что после 2020-го Беларусь становится другой и прежней она уже не будет.– обозначил он.Олег Гайдукевич добавил, что, независимо от региона, всех волнует экономика, трудоустройство и наличие рабочих мест, вопросы образования и воспитания детей.– подчеркнул политик.Обсуждают люди и увеличение ответственности местных властей за уровень жизнь в регионе.Помимо этого, поднималась тема семей, которые остались без кормильца. Обращали внимание на поддержку таких семей, например, в организации помощи для сбора детей в школу. Особого внимания к этому вопросу просили жители Витебской области. Олег Гайдукевич уверен, что нужно активнее поддерживать институт семьи.