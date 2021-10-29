Гигин: любой политический процесс обусловлен общественным и социальным запросом

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Эксперт подчеркнул, что методы и инструменты политических партий сегодня продолжают трансформироваться, но основа при этом остается прежней., – озвучил мнение он.Прошлогодние события в Беларуси специалист назвал частью большого планетарного процесса, некоего перехода, формирования если не совсем нового, то уж точно обновленного общества. Гигин считает, что это сегодня характерно не только для нашей страны, но и для мира в целом.