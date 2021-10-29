Гигин: любой политический процесс обусловлен общественным и социальным запросом

Так высказался председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", политолог, историк и публицист Вадим Гигин в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Фото из архива
Эксперт подчеркнул, что методы и инструменты политических партий сегодня продолжают трансформироваться, но основа при этом остается прежней.
– Нужно понимать, что тот или иной политический процесс обусловлен общественным и социальным запросом. Если мы думаем, что только Telegram-каналы могут управлять и манипулировать, это не так. Прошло более ста лет с русской революции 1917 года. Но кто ее сейчас называет газетной? Хотя газеты тогда играли огромное значение. В то время большевиками было сформулировано, что газеты – это коллективные агитаторы, организаторы и пропагандисты. Кто их называет почтово-телеграфными? Почта и телеграф, конечно, сыграли огромное значение в борьбе за власть, – озвучил мнение он.
Прошлогодние события в Беларуси специалист назвал частью большого планетарного процесса, некоего перехода, формирования если не совсем нового, то уж точно обновленного общества. Гигин считает, что это сегодня характерно не только для нашей страны, но и для мира в целом.