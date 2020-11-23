По словам астрологов, декабрь – сумасшедший месяц любви для представителей трех знаков зодиака. Об этом сообщает "Астрохит".
Фото: cosmo.ru
Овен уже потерял надежду встретить вторую половинку и смирился с одиночеством. Все свои ресурсы и силы он решил направить на саморазвитие и работу, семью. И это самый верный путь. В таком состоянии он будет самим собой, без попыток казаться лучше. Таким его и полюбят. Жизнь наполнится прекрасным чувством неожиданно.
Рак сейчас тяжело ранен: переживает разрыв отношений. О новых даже и слышать не хочет. Но судьбу это мало волнует – ей виднее, когда сделать сюрприз. Новое знакомство внесет свои коррективы. И даже без, казалось бы, такого необходимого перерыва эти люди вновь закружатся в водовороте чувств и страстей и полностью (несмотря на сомнения и недоверие) окунутся в новые отношения.
Водолею некомфортно быть одиноким, но и в серьезных отношениях этим людям не особо нравится, так как обычно они не приводят к чему-то разумному. Но в декабре можно будет выдохнуть и наконец-то построить отношения с «человеком своей мечты». И эти отношения не будут односторонними: партнер будет дарить много эмоций и работать над общим будущим. Этот человек по достоинству оценит Водолея и сможет завоевать его внимание и заслужить любовь.
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Любовь в декабре. Какие знаки зодиака будут счастливы в следующем месяце
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