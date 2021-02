Любовь в атмосфере: топ-10 лучших романтических фильмов

1. Ла-Ла ЛендСебастияна и Мию связывает единая цель – добиться успеха в звездном Лос-Анджелесе. Он мечтает о собственном джаз-баре, она – о карьере актрисы в Голливуде. Но пока их мечты не спешат сбываться, молодые люди решают провести время вдвоем и с головой уходят в любовь.2. К черту любовь!Молодая писательница Барбара Новак выпустила книгу с провокационным названием “К черту любовь!”, в котором призвала женщин заниматься саморазвитием, а не гнаться за отношениями с мужчиной и замужеством. После того, как бестселлер системно подорвал устои Нью-Йорка, амбициозный журналист Кэтчер Блок собирается разоблачить Барбару (которая, к тому же, его публично унизила) и подтвердить своим материалом, что все женщины мечтают о любви и второй половинке. Но план Кэтчера пошел не по сценарию, ведь в процессе своего задания он влюбляется в строптивую писательницу.3. 10 причин моей ненавистиЕдва только переступив порог новой школы, Кэмерон сразу же влюбляется в первую красавицу школы – Бьянку. Но вот беда, строгий отец не разрешает девушке встречаться с парнями, пока ее сестра Катарина (или просто Кэт) тоже не обзаведется поклонником. Задачу усложняет дерзкий характер Кэт в общении с парнями. Кэмерон решает подкупить главного хулигана школы, Патрика, чтобы тот начал ухаживать за девушкой. И неожиданно для всех, план начинает работать.4. Бойфренд из будущегоВ возрасте двадцати одного года Тим Лейк обнаруживает, что он может путешествовать во времени. В ночь после очередного неприятного Нового года отец Тима рассказывает ему, что мужчины в его семье всегда имели способность путешествовать во времени. Тим не может изменить историю, но он может изменить то, что происходит или происходило в его собственной жизни. Тогда Тим решает использовать сверхсилу, чтобы добиться любимой девушки, во что бы то ни стало.5. Реальная любовьСюжет состоит из девяти параллельно развивающихся историй. Действие фильма происходит в конце 2003 года, начинаясь за 5 недель до Рождества. Кульминация всех сюжетов приходится на сочельник, когда действие фильма причудливым образом переплетает между собой всех персонажей. Основной смысл и основная фраза фильма: «Любовь вокруг нас»/«Любовь реальна повсюду» (Love Actually Is All Around). Главными героями картины являются абсолютно все персонажи, в фильме нет ставки на участие главных героев — звезд.Картина начинается и заканчивается в аэропорту Хитроу. В эпилоге встречаются все герои. Одни улетают в отпуск или в медовый месяц, другие встречают прибывающих.6. Спеши любитьЛэндон Картер – звезда школы и любимец девушек. После привода в полицию ему грозит исключение, но директор оставляет парня с несколькими условиями: частичная замена уборщика, занятия с отстающими учениками и участие в школьном спектакле. Лэндон с неохотой берется за наказание, которое дается ему с трудом. И тогда он просит о помощи Джейми – скромную отличницу, которую он прежде не замечал. Джейми соглашается, но взамен берет с парня обещание, что тот не влюбится в нее. Лэндон дает слово, но через время понимает, что не может его сдержать.7. ЭммаФильм снят по одноименному роману Джейн Остин. Жительница небольшого городка Эмма, после замужества экономки, берется устраивать личную жизнь своей близкой подруги. Девушка то и дело подыскивает кандидатуры женихов, но все ее старания оборачиваются крахом. В погоне за чужим счастьем, Эмма едва ли успевает схватить свое собственное.8. Кейт и ЛеоБлагодаря временному порталу, расположенному в самом центре Нью-Йорка, случайно встречаются князь из ΧΙΧ века Леопольд и рекламный менеджер Кейт. Ее смешат его старомодные манеры и неумение пользоваться бытовыми вещами, его удивляет ее сочетание успешности с грустью от одиночества. Но есть ли у них шанс быть вместе, ведь Леопольд узнает, что ему нужно вернуться назад.9. Город ангеловМэгги – врач-хирург, которая каждый день борется за жизни своих пациентов. Сет – ангел, провожающий людей в последний путь. Их внезапная встреча кардинально изменила мировоззрениемужчины. Теперь он готов оставить все блага вечной жизни за возможность быть рядом с ней.10. Любовь не по размеруПотерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост — чуть больше метра. Это небольшое препятствие оказывается источником огромных проблем и множества неудобных и смешных ситуаций для Дианы. Но настоящая любовь может победить всё, если, конечно, это очень большая любовь.