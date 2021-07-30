Немецкий спортивный бренд Puma представил дебютную коллаборацию с бразильским художником Ромеро Бритто. Вместе они пытались передать в своей коллекции любовь, надежду и счастье, насколько у них это получилось – смотрите в нашем материале.
Ромеро Бритто известен как основатель фонда Happy Art Movement. Он не раз заявлял о том, что продвигает эстетику радости и счастья в нашем мире.
В коллаборации представлены футболки, свитшоты, худи, трикотажные брюки и кроссовки. Предметы одежды украшают динамичные рисунки Бритто, что делает их не скучными и стильными.
Рекламный кампэйн для линейки сняли на пляже в Майами.
Коллаборация будет доступна с 31 июля на официальном сайте Puma.
Фото: about.puma.com
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Любовь, надежда и счастье: новая коллаборация Puma в трех словах
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