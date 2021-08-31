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Любовь Аксенова возглавила рейтинг самых популярных молодых актрис в России

Наиболее популярной среди молодых актрис в России признана 31-летняя Любовь Аксенова. Рейтинг составлен профильными изданиями "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на авторов списка. 


Отмечается, что сериалы с участием девушки пользовались наибольшим спросом у зрителей. 

При составлении рейтинга специалисты обращали внимание на количество проектов и главных ролей, фестивальные награды, кассовые сборы. Учитывалось и попадание фильма с участием знаменитости на лидирующие позиции рейтингов телеканалов.

– С приличным отрывом от остальных топ возглавила Любовь Аксенова потому, что сериалы с ее участием пользуются самым высоким спросом. Среди них "Содержанки" и "Бывшие". Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшен-комикс "Майор Гром: Чумной Доктор" (2021). Как и у всех актрис рейтинга, у Аксеновой достаточно главных ролей. Девушка также активно участвует в рекламных кампаниях, – пояснили составители списка. 

На второй позиции расположилась Александра Бортич, победу которой принесла популярность кинотеатральных релизов с ее участием. Она снялась в таких проектах, как "Холоп" (2019), "Любовницы" (2019), "Дело" (2021) и других. Бортич, кстати, родом из Беларуси. 

В тройку лучших попала и Ирина Старшенбаум. Самые успешные из ее проектов – сериалы "Содержанки" и "Медиатор" (2021), а также блокбастер "Вторжение" (2019). 

В топ-10 лидеров также вошли Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст и другие артистки. Уточняется, что в расчет брались фильмы, которые выходили в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года и собрали по итогам проката более десяти миллионов рублей, а также сериалы, выходившие онлайн за тот же период и в телеэфир с 1 января по 30 июня 2021 года. 

Фото: kino-teatr.ru
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