Любому белорусу и бизнесмену хочется, чтобы страна сохранила независимость и укрепила свою экономику – Шах

В начале беседы специалист отметил, что благодаря Президенту удалось сохранить независимую страну, не допустить гражданской войны. По его словам, в Беларуси были и по-прежнему остаются независимыми продовольственная, военная и аналитическая сферы.
– Любому белорусу, бизнесмену хотелось бы продолжать эту линию – сохранять независимость и укреплять экономику страны, – подчеркнул собеседник.
Он считает, что для этого нужно еще больше вовлекать молодежь в экономические и политические процессы. Эксперт добавил: в этом ключе важно уделять больше внимания и патриотическому воспитанию молодых людей.
– На мой взгляд, свой результат дало бы и расширение партийной системы страны. Чувствуется нехватка общения между белорусскими и иностранными партийными организациями. Нужно пропагандировать образ жизни белорусов за рубежом, чтобы к нам приезжали все новые и новые партнеры, – поделился мнением эксперт.
Специалист озвучил свою точку зрения и касаемо санкций в отношении Беларуси:
– Ни одна оппозиция не будет требовать санкций для своего народа. Стремление к власти и борьба за нее – это нормально. Я считаю аморальным провоцировать угрозу для собственной страны, – сказал он.
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