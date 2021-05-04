Любому белорусу и бизнесмену хочется, чтобы страна сохранила независимость и укрепила свою экономику – Шах

В начале беседы специалист отметил, что благодаря Президенту удалось сохранить независимую страну, не допустить гражданской войны. По его словам, в Беларуси были и по-прежнему остаются независимыми продовольственная, военная и аналитическая сферы.– подчеркнул собеседник.Он считает, что для этого нужно еще больше вовлекать молодежь в экономические и политические процессы. Эксперт добавил: в этом ключе важно уделять больше внимания и патриотическому воспитанию молодых людей.– поделился мнением эксперт.Специалист озвучил свою точку зрения и касаемо санкций в отношении Беларуси:– сказал он.