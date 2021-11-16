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  2. Польша своими действиями может завершить историю Евросоюза как единого и цивилизованного и механизма - Щёкин

Польша своими действиями может завершить историю Евросоюза как единого и цивилизованного и механизма - Щёкин

Такой тезис высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щёкин в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.

Фото из архива

– Судя по тому, что сейчас происходит на польской границе, польское руководство либо торопится выполнить задачи Вашингтона и Лондона по дестабилизации обстановки, либо съехало с катушек и уже не видит дальнейшего выхода из ситуации, куда они себя же и загнали. Любое действие польского руководства играет против их государства и Европы в целом, – подчеркнул Щёкин. 

Специалист акцентировал внимание и на другом важном моменте:

– Польское руководство и гражданское общество должны понять простую вещь: любое развязывание военного конфликта на границе Беларуси может обернуться окончательным завершением польской государственности. Надеюсь, что Меркель и главы других государств понимают, что Польша своими действиями может завершить историю Евросоюза как единого и цивилизованного и механизма, – резюмировал он.   
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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