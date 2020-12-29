Любимые вкусы теперь кажутся "гнилыми": перенесшая коронавирус женщина пожаловалась на странные ощущения

Теперь все любимые блюда начали казаться англичанке "гнилыми". Женщина сравнила вкус мяса с цветочным мылом, зубную пасту – с бензином, а запах кофе показался ей похожим на автомобильный выхлоп или табачный дым., – сказала она изданию Daily Record.По словам Говье, англичанка все еще может употреблять в пищу сыр, рыбу, авокадо и креветки. Хотя ее рацион и достаточно разнообразный, у женщины все равно продолжает снижаться вес. Англичанка создала в соцсетях группу поддержки для тех, кто замечает за собой подобные последствия коронавируса. В нее вступили уже более четырех тысяч пользователей со всего мира.