Жительница английского города Уитстабл Сара Говье заметила странное последствие перенесенного коронавируса. Женщины сообщила, что после болезни у нее исказились обоняние и вкус, пишет РИА Новости.
Теперь все любимые блюда начали казаться англичанке "гнилыми". Женщина сравнила вкус мяса с цветочным мылом, зубную пасту – с бензином, а запах кофе показался ей похожим на автомобильный выхлоп или табачный дым.
– Если я заходила в чей-то дом, где готовили пищу, я чувствовала смесь запахов мокрой собачьей шерсти и прогорклой воды. Мне приходилось обнюхивать еду, прежде чем я могла съесть ее, – сказала она изданию Daily Record.
По словам Говье, англичанка все еще может употреблять в пищу сыр, рыбу, авокадо и креветки. Хотя ее рацион и достаточно разнообразный, у женщины все равно продолжает снижаться вес. Англичанка создала в соцсетях группу поддержки для тех, кто замечает за собой подобные последствия коронавируса. В нее вступили уже более четырех тысяч пользователей со всего мира.
Опубликовано:
373
Любимые вкусы теперь кажутся "гнилыми": перенесшая коронавирус женщина пожаловалась на странные ощущения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ