Любимая Беларусь: город Вилейка в феврале с высоты птичьего полета

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Город Вилейка – районный центр, расположенный на расстоянии около 100 километров северо-западнее Минска. Самое раннее из обнаруженных в письменных источниках упоминаний Вилейки датируется 1460 годом. Однако следы древнего городища свидетельствуют о том, что поселение в этой местности возникло гораздо раньше. Росту города как торгового центра в былые времена способствовало его расположение на реке Вилии. В Вилейке расположен редкий для православной архитектуры ансамбль – церковь с городскими часами. В стене костела Воздвижения Святого Креста с Первой мировой войны находится застрявший артиллерийский снаряд. С 4 декабря 1939 года до сентября 1944-го Вилейка была областным центром. Сегодня Вилейка – это райцентр с живописными, окрестностями. В городе проживает более 25 тысяч человек. Смотрите новое аэровидео, делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на наш канал.