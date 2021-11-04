Любецкая: в проекте новой Конституции ВНС – гарант стабилизации и консолидации

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания, член рабочей группы по доработке проекта Конституции, рассказала журналистам о прошедшей сегодня встрече с Президентом. По ее словам, члены рабочей группы достигли определенных договоренностей, однако продолжат свою работу.
- Во время обсуждения ключевым блоком вопросов была тема введения нового института – Всебелорусского народного собрания. Поскольку этот процесс в любом законодательстве всегда очень кропотливый. Требуется определить место нового института, порядок его формирования, полномочия. Причем сделать это так, чтобы не было смешения функций государственных органов, форм работы. Также нужно определить степень участия населения и граждан в его работе. Шлифовка этих вопросов, а также обсуждение разных взглядов и позиций были в фокусе внимания сегодняшнего заседания, - рассказала журналистам после встречи депутат.
Светлана Любецкая также уточнила, что на обсуждение был вынесен вопрос участия общественности в работе Всебелорусского народного собрания:
- Изучалось, в какой форме будет это представительство, в каких квотах, или в каком объеме. Уже есть отдельные предложения на этот счет. Еще одним моментом стало определение сфер полномочий Всебелорусского народного собрания как представительного органа и его роли и влияния на внутреннюю и внешнюю политику, экономическую составляющую, решения жизненно важных вопросов. Ведь основная цель Всебелорусского народного собрания – стабилизация и консолидация.
Депутат отметила, что члены рабочей группы пришли к выводу, что ВНС будет выявлять самые важные и насущные в масштабе государства стратегические проблемы. Поэтому работа над этими положениями будет также продолжена, однако опорные точки уже определены.
- Процесс законотворчества таков, что нужно избрать универсальную форму, потому что проект Конституции готовится даже не на завтрашний день. В перспективе мы должны встроить этот институт в систему государственных органов, чтобы он был еще одним столпом нашей государственности, - заявила Светлана Любецкая.
По ее словам, много внимания было также уделено перераспределению полномочий между Правительством, Парламентом, Президентом и ВНС.
- Это необходимо для того, чтобы соблюсти баланс этих институтов государственной власти. И уже есть позиции, с которыми согласились члены рабочей группы. В том числе это касается и вопросов формирования органов судебной власти, поскольку это напрямую связано с гарантией ее независимости. Судебная система, тот же Конституционный суд, наделенный столь широкими полномочиями, должен максимально полно реализовать свои функции. Поэтому вопрос работы Конституционного суда также обсуждался.
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