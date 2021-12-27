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  2. Любецкая о проекте Конституции Беларуси: это фундамент даже не завтрашнего дня

Любецкая о проекте Конституции Беларуси: это фундамент даже не завтрашнего дня

Проект изменений и дополнений Конституции Беларуси нацелен на дальнюю перспективу в развитии страны и общества. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания, член Конституционной комиссии Светлана Любецкая заявила в эфире "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

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"Сегодня очень важно, чтобы тот, кто будет жить и дальше работать по этой Конституции, принял самое активное участие в ее обсуждении. Это фундамент даже не завтрашнего дня. Это документ, который на дальнюю перспективу создает образ Беларуси, образ будущего", – сказала парламентарий.

Она, в частности, отметила, что в проекте обновленной Конституции сделаны акценты на интеллектуальное общество, инновационное развитие, социальную поддержку самых различных слоев общества, совершенствование системы государственного управления. "Вот тот задел, который заложен в проекте Основного Закона", – заявила Светлана Любецкая.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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