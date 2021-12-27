Любецкая о проекте Конституции Беларуси: это фундамент даже не завтрашнего дня

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– сказала парламентарий.Она, в частности, отметила, что в проекте обновленной Конституции сделаны акценты на интеллектуальное общество, инновационное развитие, социальную поддержку самых различных слоев общества, совершенствование системы государственного управления.– заявила Светлана Любецкая.