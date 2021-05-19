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  2. Любецкая: Декрет № 2 ограждает от деструктивного воздействия государственное управление

Любецкая: Декрет № 2 ограждает от деструктивного воздействия государственное управление

Об этом председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Светлана Любецкая заявила сегодня журналистам после принятия депутатами к сведению Декрета Президента «О защите суверенитета и конституционного строя».

Фото из архива

- Функция законодательства - предусмотреть все возможные правовые механизмы, в том числе для ситуаций негативного характера, - отметила депутат. - Декрет № 2 - один из правовых механизмов, который предусматривает порядок действий Совета безопасности как коллегиального органа в случае наступления негативных последствий, указанных в декрете. Следует обратить внимание, что те функции, которые возлагаются на Премьер-министра в ходе исполнения обязанностей по руководству коллегиальным органом, не противоречат Основному закону. Такие нормативные акты говорят о том, что Президент поставил задачу оградить от деструктивного воздействия государственное управление и исключить возможные перебои в деятельности государства даже при таком негативном сценарии, который прописан в декрете. В этом его важность и смысл.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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