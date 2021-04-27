Таким убеждением поделился в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» журналист телеканала СТВ Григорий Азаренок.
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Говоря о своей профессии, собеседник отметил, что в принципе любая деятельность должна быть служением своей родине, государству и руководству. По его словам, такая система выстроена в правильном и иерархичном государстве. И только так, считает он, страна способна развиваться и жить.
В эфире было отмечено, что Григорий Азаренок сегодня один из известнейших журналистов нашей страны: его цитируют и российские, и украинские СМИ. Но сам собеседник на этот счет высказывается очень скромно:
– В Беларуси много талантливых журналистов. Взять даже наших коллег из Белтелерадиокомпании, телеканала ОНТ. За рубежом все должны понимать, что в Беларуси есть свое мнение и позиция, которые будут озвучены громко, четко и понятно, – обозначил он.
Говоря о сфере своего влияния, журналист отметил, что сейчас он работает также, как в напряженное время после выборов. Он добавил, что в своих текстах и высказываниях старается апеллировать и историческими данными, и высказываниями известных писателей. Обсуждая обрушившуюся на него критику, Григорий Азаренок отметил, что относится к этому с долей юмора.
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Любая профессия должна быть служением родине и государству – Азаренок
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