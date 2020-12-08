Львы в зоопарке Барселоны перенесли заболевание как обычную простуду, в то время когда учреждение было закрыто для посетителей, сообщает телеканал Betevé.
Фото носит иллюстративный характер
Львы – единственные жители зоопарка, которые переболели COVID-19. Заболевание диагностировали у животных во время плановой проверки с обязательным тестированием.
Животные уже здоровы и не представляют угрозы для других обитателей зоопарка. Предполагается, что они заразились от одного из сотрудников зоопарка, хотя у него не было каких-либо симптомов. Но точный путь заражения животных и влияние заболевания на них пока не определили.
У львов наблюдались такие симптомы, как чихание и кашель.
Фото: pixabay.com
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Львы из зоопарка Барселоны перенесли коронавирус
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