Луцкий: совершенствование правовых инструментов позволит оперативно отвечать на вызовы в информационном поле

Совершенствование правовых инструментов позволит оперативно отвечать на вызовы в информационном поле. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий во время круглого стола на тему "Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования" в Палате представителей.
– Мы впервые в истории суверенной Беларуси оказались в состоянии затяжной, широкомасштабной, не нами развязанной информационной войны. Войны очень разнообразной по набору применяемых методов и способов ее ведения, нацеленной не просто на нанесение вреда государству, а на его уничтожение. Во-вторых, вызовы времени сегодня оказались впереди действующего законодательства. В-третьих, мы видим, что из медиаполя практически исчез сектор неангажированных общественно-политических медиаресурсов. Те, кто еще вчера явно попрекал государственные СМИ в провластной пропаганде, кто гордо бил себя кулаком в грудь, утверждая, что занимается чистой независимой журналистикой, сегодня вдруг превратились в образцово-пропагандистские инструменты для разрушения государства. Назовем вещи своими именами – стали непосредственными участниками информационной войны, откровенно выступив на стороне агрессоров, – сказал Игорь Луцкий.
По словам министра, медиаландшафт за последние полгода более чем существенно изменился:
– Я говорю полгода, потому что решительные изменения, несущие явную угрозу национальной безопасности государства, появились до президентских выборов. Теперь мы имеем дело с новой информационной реальностью, к которой, будем откровенны, оказались не слишком-то готовы, в том числе и в части правового регулирования. Все помнят, как критиковали Беларусь за обновленный закон о СМИ. Но что мы видим спустя два года после его вступления в силу? Худшие ожидания и мрачные прогнозы не оправдались. Мы неоднократно просили оппонентов, взахлеб критиковавших документ, предоставить факты ухудшения ситуации из-за новой редакции закона. Но так и не дождались ответа. Нечего предоставлять. Зато хорошо увидели, насколько закон оказался, с позволения сказать, толерантным в отношении тех, кто формально его соблюдал и участвует в уничтожении по-настоящему первого независимого белорусского государства.
Игорь Луцкий подчеркнул, что информационная война, как показывает опыт наших соседей, требует иных подходов:
– Да и не только в ней дело. Сама по себе стремительно меняющаяся ситуация на медиаполе уже ставит вопрос о нормотворческих изменениях. Мы видим это на примере Германии, Франции, Великобритании, Австрии, России и других стран. Одна борьба с фейками чего стоит. Поэтому в ближайшей перспективе нам предстоит создать эффективно действующий механизм оперативного законодательного реагирования на изменения информационной обстановки. Цель – максимально быстро отвечать на возникающие вызовы и угрозы через совершенствование правовых инструментов.
Алина ДАНИЛОВИЧ.
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Луцкий: совершенствование правовых инструментов позволит оперативно отвечать на вызовы в информационном поле
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ