Луцкий: Президент дал поручение провести оценку действий компании А1 и принять самые жесткие меры

- Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле "сливал" не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи Президентом Республики Беларусь дано поручение провести оценку действий компании, - сообщил заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий.
Игорь Луцкий. Архивное фото
Как он отметил, по поручению Главы государства будут приняты самые жесткие меры. Необходимо разобраться, что происходит в компании, и впредь не допускать подобных проступков.
- Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой белорусской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны. А1 – международная компания, и что бы там не говорили, что они работают по правилам, в компании все перечеркнуто наглым образом, - подчеркнул Игорь Луцкий.
Не так давно стало известно, что компания А1, а именно пресс-секретарь телеком-оператора Николай Бределев сливал персональные данные некоторых абонентов экстремистам. Пресс-секретарь задержан.