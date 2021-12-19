Луцкий: Президент дал поручение провести оценку действий компании А1 и принять самые жесткие меры

Игорь Луцкий. Архивное фото

Как он отметил, по поручению Главы государства будут приняты самые жесткие меры. Необходимо разобраться, что происходит в компании, и впредь не допускать подобных проступков.подчеркнул Игорь Луцкий.Не так давно стало известно, что компания А1, а именно пресс-секретарь телеком-оператора Николай Бределев сливал персональные данные некоторых абонентов экстремистам. Пресс-секретарь задержан.