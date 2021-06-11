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  2. Луцкий о воспитательной работе в вузах: меньше бюрократии, больше неформального общения

Луцкий о воспитательной работе в вузах: меньше бюрократии, больше неформального общения

Акцент в воспитательной и идеологической работе в университетах должен быть сделан не на бюрократии, а на неформальном общении. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий, сообщает БЕЛТА.


Игорь Луцкий принял участие в работе Совета ректоров вузов Беларуси, проходящем сегодня в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Совет объединил представителей около 50 высших учебных заведений страны. Основной темой нынешнего совета стала идеологическая и воспитательная работа в вузах.

– Сегодня, уверен, необходимо совершенствовать формы и методы воспитательной работы. Нужно меньше бюрократических вещей, больше неформального общения. Все мы были молодыми, были студентами, с радостью ездили в стройотряды, участвовали в капустниках. Студенчество – это подвижная среда, молодым людям надо давать возможность развиваться, – отметил Игорь Луцкий.


Он подчеркнул, что воспитывать необходимо прежде всего граждан своей страны. Понятия "гражданин" и "патриот" для него тождественны. Это те люди, которые чувствуют ответственность за страну, видят ее местом, где будут растить своих детей, ощущают ее источником жизненной силы.

Министр образования Игорь Карпенко рассказал, что заседание Совета ректоров – это часть общественного обсуждения концептуальных подходов к развитию системы, которые будут в дальнейшем вынесены на республиканский педагогический совет.

– И сегодня вынесен очень важный вопрос, касающийся воспитательной и идеологический работы со студентами. Эту часть деятельности мы рассматриваем как формирование не только профессиональных, но и личностных компетенций, мировоззренческих качеств, – обратил внимание министр образования.


Он подчеркнул, что министерство перед принятием важных для системы образования решений обсуждает их в педагогических коллективах, общественных формированиях.

Неслучайно в расширенном заседании Совета ректоров принимают участие и представители координационных студенческих советов. Перед заседанием состоялась диалоговая площадка, на которой обсуждалась роль студенческого самоуправления в развитии инновационных форм воспитания молодежи.

Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования создан в 2001 году. Он является высшим консультативным органом в системе высшего образования. Основная задача – выработка рекомендаций по вопросам высшего образования, совершенствования образовательного и воспитательного процессов, развития науки и улучшения материально-технической базы учреждений высшего образования.

Фото: БЕЛТА
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