Луцкий: нужно создать аллеи в честь ветеранов у мест их захоронения, где каждый сможет отдать дань уважения

Заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, общаясь с журналистами на церемонии прощания с Героем Советского Союза Василием Мичуриным высказал идею, что считает нужным создавать аллеи, посвященные ветеранам, у мест их захоронения.
- Каждый должен иметь возможность поклониться подвигу людей, возложить цветы, отдать дань уважения тем, кто спас нас от войны. Нам нужно очень серьезно подумать об реальном, настоящем, серьёзном увековечении памяти этих людей. Мы немного отошли в сторону, ушли в свои дела, но нельзя забывать то, что было десятки лет назад. Это – наша память, будущее, наследие. И если мы забудем об этом, мы забудем сами себя, - пояснил Игорь Луцкий.