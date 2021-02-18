Луцкий: книга объединяет людей и страны

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В приветственном слове Игорь Луцкий подчеркнул, что Беларусь была, есть и будет территорией мира и согласия. Также он напомнил, что в этом году центральным экспонентом XXVIII Минской международной книжной выставки‑ярмарки станут страны, входящие в Содружество Независимых Государств.Беларусь в юбилейный год является председательствующей в СНГ, что предопределило концепцию национальной площадки выставки и ее девиз «Книга объединяет людей и страны».Напомним, что книжный форум продлится по 21 февраля. Помимо организации экспонирования лучших образцов национального и зарубежного книгоиздания, будет представлена широкая культурная и деловая программа. Традиционно в рамках ММКВЯ пройдет Международный симпозиум литераторов «Писатель и время».