Министр информации выступил на торжественном открытии XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки.
Фото: БЕЛТА
В приветственном слове Игорь Луцкий подчеркнул, что Беларусь была, есть и будет территорией мира и согласия. Также он напомнил, что в этом году центральным экспонентом XXVIII Минской международной книжной выставки‑ярмарки станут страны, входящие в Содружество Независимых Государств.
Беларусь в юбилейный год является председательствующей в СНГ, что предопределило концепцию национальной площадки выставки и ее девиз «Книга объединяет людей и страны».
– На протяжении долгого времени проводится Международный конкурс «Искусство книги» государств – участников СНГ. Это очень важное мероприятие, которое объединяет людей и страны. Сегодня мы с радостью приветствуем участников Минской международной книжной выставки-ярмарки и говорим им спасибо. Пусть эти 4 дня будут наполнены творческими встречами, обсуждениями и подарят каждому радость общения.
Напомним, что книжный форум продлится по 21 февраля. Помимо организации экспонирования лучших образцов национального и зарубежного книгоиздания, будет представлена широкая культурная и деловая программа. Традиционно в рамках ММКВЯ пройдет Международный симпозиум литераторов «Писатель и время».
Опубликовано:
700
Луцкий: книга объединяет людей и страны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК