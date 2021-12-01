Луцкий: численность многодетных семей в стране превысила 116 тысяч

Об этом заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий заявил на пленарном заседании расширенной выездной коллегии Администрации Президента по вопросам молодежной политики.





– Каждая третья семья в стране двухдетная, а численность многодетных семей уже превысила 116 тысяч. Удалось значительно снизить количество подростковых беременностей. Вместе с тем в Беларуси в последние годы наблюдается и снижение рождаемости. В 2020 году у молодых мам родились менее 52 тысяч детей. Отмечается тенденция к повышению среднего возраста матери при рождении первого ребенка – с 24,9 до 26,8 года, – отметил Игорь Луцкий.

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