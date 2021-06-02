Такое мнение высказал заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий на IX Пленуме Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.
Игорь Луцкий отметил, что все годы своей деятельности БРСМ выступал проводником государственной политики в молодежной среде. Инициативы студотрядовского и волонтерского движений, молодежные отряды охраны правопорядка, благоустройство населенных пунктов, наведение порядка на воинских захоронениях стали брендом организации и получили всестороннюю поддержку общества и Президента:
– Сегодня БРСМ выступает основным партнером государства в реализации молодежной политики, решении задач патриотического, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни.
Выступая перед участниками пленума, Игорь Луцкий обозначил и проблемные моменты в деятельности организации:
– Ритм жизни ускорился, вы должны не только держать руку на пульсе, а также чувствовать и понимать молодых людей: тех, кто состоит в союзе и тех, кто в него еще не вступил. Необходимо генерировать идеи, которые станут трендами у молодых людей, а также формировать свою медийную повестку. Просто отвечая на уколы со стороны оппонентов и реагируя в чатах, мы не сгенерируем ничего положительного. Поэтому наша задача не отражать, а наступать. Нужно быть на шаг впереди наших оппонентов, нужно выращивать своих лидеров мнений. Молодежи мало в медийном пространстве: на телевидении, в прессе, в интернете. Не нужно бояться: если у вас есть своя позиция, мнение, понимание ситуации, гражданская ответственность, то нужно ее высказывать.
Фото: БЕЛТА
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Луцкий: БРСМ необходимо выращивать лидеров мнений в молодежной среде
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