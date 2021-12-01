Луцкий: Беларусь входит в список стран с высоким уровнем развития молодежи

Об этом заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий заявил на пленарном заседании расширенной выездной коллегии Администрации Президента по вопросам молодежной политики. Для начала он напомнил, что молодежная политика является важнейшей частью идеологии государства, которая отражается во всех сферах жизни общества:





– Беларусь по индексу развития молодежи занимает 51-е место из 180 стран и входит в список стран с высоким уровнем развития молодежи, опережая Казахстан, Российскую Федерацию. К слову, этот индекс измеряется по пяти ключевым областям: образование, здравоохранение, занятость, безопасность, гражданское и политическое участие. По индексу прогресса молодежи 2021 года Беларусь занимает 52-е место из 150 государств. Тоже неплохой, на наш взгляд, результат. Безусловно, высокие позиции Беларуси в этих и ряде других международных рейтингов свидетельствует о достижениях нашей страны в области развития человеческого потенциала в целом и молодежного в частности.





Вместе с тем, отметил Игорь Луцкий, Беларусь испытывает на себе в этой области и определенные риски и угрозы, которые несут в себе глобальные процессы. В частности, он пояснил, что в мире развернулась жесткая конкуренция за человеческие ресурсы, технологии и ценности. В связи с этим подчеркнул, что мы должны конкурировать за нашу молодежь.

– За то, чтобы молодые люди оставались на родине и осознанно трудились на общее благо белорусского государства и общества.

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