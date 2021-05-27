Лето – пора отдыха, ухода за собой и преображения! Тем, кто собирается вносить изменения в свой привычный образ, стоит обратить внимание на лунный календарь красоты. Он подскажет, какие дни идеально подходят для косметических процедур, чтобы результат порадовал.
Благоприятные дни для стрижки: 4, 5, 13, 16, 17, 21, 22, 23.
Благоприятные дни для окраски волос: 1, 4, 5, 12, 13, 14, 25, 29.
Благоприятные дни для маникюра, педикюра: 4, 11, 16, 28, 29.
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Лунный календарь красоты на июнь
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