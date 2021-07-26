Лунный календарь красоты на август

Сезон отпусков еще не заканчивается, а это значит, что в последний месяц лета многие захотят порадовать себя походом в салон красоты для получения положительных эмоций от небольших перемен во внешности. Не помешает заглянуть в лунный календарь, который подскажет, в какие дни это сделать будет лучше, чтобы результат не разочаровал.



фото pixabay.com

Благоприятные дни для стрижки: 4, 5, 10, 12, 13, 18, 23, 27.

Благоприятные дни для окраски волос: 1, 6, 10, 11, 12, 13, 19, 31.

5, 6, 7, 13, 27, 28.