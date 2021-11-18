Лунное затмение 19 ноября станет самым долгим за последние почти шесть веков

Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое произойдет в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Астрономическое явление можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.
– Частное теневое затмение будет длиться 3 часа 28 минут (с 10:20 до 13:48 по минскому времени). Это самое долгое затмение Луны с XV века. Его можно назвать почти полным лунным затмением, так как практически вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска станет красноватого оттенка, – сказано в сообщении.
Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна во время этого явления выстраиваются в одну линию. Если в середине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение.
Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень нашей планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении.
– Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени. В тень Земли в 12:04 погрузится 0,97 лунного диска, – пояснили в планетарии.
Фото из архива БЕЛТА