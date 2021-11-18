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  2. Лунное затмение 19 ноября станет самым долгим за последние почти шесть веков

Лунное затмение 19 ноября станет самым долгим за последние почти шесть веков

Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое произойдет в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.


Астрономическое явление можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

– Частное теневое затмение будет длиться 3 часа 28 минут (с 10:20 до 13:48 по минскому времени). Это самое долгое затмение Луны с XV века. Его можно назвать почти полным лунным затмением, так как практически вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска станет красноватого оттенка, – сказано в сообщении. 

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна во время этого явления выстраиваются в одну линию. Если в середине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение. 

Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень нашей планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении. 

– Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени. В тень Земли в 12:04 погрузится 0,97 лунного диска, – пояснили в планетарии.  

Фото из архива БЕЛТА
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