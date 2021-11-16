Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказала, что принесет нам важное астрономическое явление

19 ноября ожидается лунное затмение на оси Телец – Скорпион: оно откроет коридор затмений. О том, что несет с собой астрономическое явление, рассказала астролог Анастасия Воскресенская в своем новом Instagram-посте.
Так, 19 ноября откроется коридор затмений до следующего солнечного затмения 4 декабря.
Эксперт акцентировала внимание на том, что затмение – это не повод прятаться по домам, а стандартное астрономическое явление, которое бывает минимум два раза в год.
Сильнее остальных влияние затмения могут ощутить Скорпионы, Тельцы, Водолеи и Львы.
– Влияние затмения мы могли начать ощущать за неделю до его начала. Оно схоже с полнолунием, правда, энергетически является более важным и мощным, – отметила она.
По словам астролога, затмения часто несут некий шлейф судьбоносности, когда мы невольно окунаемся в водоворот важных событий. Такая тенденция сохранится вплоть до 4 декабря.
– Отслеживайте, что с вами происходит и куда вас несут события, – добавила специалист.
Примечательно, что до этого затмения проходили на оси Стрелец – Близнецы – актуальные тогда темы могут дать о себе знать и сейчас. Это были вопросы, связанные с информацией, документами, переездом, обучением, транспортом, коммуникациями.
– Допустим, давно зрел переезд. Сейчас вновь станет актуальна тема смены места жительства, – подчеркнула она.
Лунное затмение, как рассказала астролог, словно открывает новый этап, но при этом позволяет завершить все старые дела, ведь, приближаясь к солнечному затмению, 4 декабря мы будем пребывать в энергии очищения.
– Все, от чего вы хотите избавиться, в этот коридор затмений уйдет безвозвратно. Поэтому трижды подумайте, готовы ли вы уйти и закрыть эту дверь навсегда, –посоветовала специалист.
Анастасия Воскресенская назвала этот этап удачным для избавления от всего вредного и негативного. Благоприятным также будет раздать долги и сбросить тяжелый эмоциональный груз.
Астролог порекомендовала вернуться в 2002 год: по ее словам, актуальные тогда темы могут снова дать о себе знать.
– Усиление контроля над финансовыми потоками, изменения в налоговой системе, денежные реформы и экономические преобразования – это то, что будет на поверхности ближайшие два года, – дала рекомендации она.
Как пояснила специалист, в период затмения важными будут и темы, связанные с сельским хозяйством, предпринимательством, пищевой промышленностью.
– Сами по себе затмения не создают проблем, они четко показывают то, что было наработано до того. Это возможность выйти на новый этап. Прислушивайтесь к подсказкам пространства. Правда, непосредственно перед затмением могут усилиться беспокойство, бессонница и тревога: это вполне нормально. Сны могут таить в себе подсказки, – добавила она.
Астролог посоветовала исключить любой экстрим и риск, не контактировать с негативом.
– День затмения желательно встретить на максимально спокойных и позитивных вибрациях. Всем чудесного коридора затмений и волшебных перемен, – пожелала Воскресенская.
Фото из архива БЕЛТА