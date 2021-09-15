Лукьянов: волонтерство – одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ

сообщил Александр Лукьянов и рассказал о проекте "В школу с "Добрым сердцем", который проходил совсем недавно.обратил внимание первый секретарь ЦК БРСМ.По его словам, такая волонтерская деятельность всегда востребована у ребят. Молодые люди также охотно соглашаются участвовать в организации мероприятий, приуроченных к празднованию, например, Дня Победы и Дня Независимости.добавил Александр Лукьянов.Также он напомнил об участии активистов БРСМ в «Неделе добра», в рамках которой они накануне Дня знаний помогли подготовить школу № 224 Минска к торжественному открытию.заключил Александр Лукьянов.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.