Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.
– Волонтерство – одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ, – сообщил Александр Лукьянов и рассказал о проекте "В школу с "Добрым сердцем", который проходил совсем недавно.
– В рамках проекта мы, начиная с 6 августа, ездили в учреждения образования и помогали готовить объекты к началу нового учебного сезона. Также посещали центры корректирующего типа, где находятся детки с различными особенностями, которые в силу различных обстоятельств остались без родных и близких. Оказывали им внимание и поддержку где-то анимационными программами, где-то – канцелярскими наборами, а где-то – общением, – обратил внимание первый секретарь ЦК БРСМ.
По его словам, такая волонтерская деятельность всегда востребована у ребят. Молодые люди также охотно соглашаются участвовать в организации мероприятий, приуроченных к празднованию, например, Дня Победы и Дня Независимости.
– Это тот актив, который хочет быть полезным и гордиться тем, что сделал. Ведь в конечном счете формировать личность будут поступки, – добавил Александр Лукьянов.
Также он напомнил об участии активистов БРСМ в «Неделе добра», в рамках которой они накануне Дня знаний помогли подготовить школу № 224 Минска к торжественному открытию.
– Отличный проект, где мы собрали всех отраслевиков – представителей силовых структур, предприятий промышленности и банковского сектора. Буквально за несколько дней добровольцы в количестве примерно 50 человек навели порядок на прилегающей территории, – заключил Александр Лукьянов.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.