«Главной темой нашей встречи стало двустороннее сотрудничество как парламентариев наших стран, так и в целом России и Беларуси». Об этом рассказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов по итогам встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. При этом, по словам Евгения Лукьянова, они сошлись во мнении, что акцент должен быть сделан на межрегиональное сотрудничество.
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− Это самое ценное, что мы должны не просто сохранить, но и развивать. И предстоящий Форум регионов России и Беларуси, который будет проходить в Москве и Московской области, − яркое тому подтверждение. Это уже не первый форум. Он вошел в регулярный график. В прошлом году по понятным причинам не проводился, но этот вопрос мы оба поддержали и считаем, что именно так нужно строить нормальные отношения между странами, людьми, культурами, экономиками. Всем спектром наших отношений.
По словам российского дипломата, сам по себе контакт уже важен и нужен. Он подчеркнул:
− Главное − после того, как руководители наших государств определили общие позиции, всем нам, кто работает на разных направлениях, становится работать легче. В том смысле, что мы знаем четкие договоренности, знаем некий совместный план, если так можно выразиться, совместно выраженные намерения. Сложность заключается в том, что исполнять все это надо в срок и качественно. Вот тут иногда могут быть разные задержки. Но это вполне объяснимо.
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Лукьянов: в отношениях Беларуси и России акцент должен быть сделан на межрегиональные связи
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