Лукьянов: молодежь против введения односторонних рестрикций в отношении нашей страны

– Это было очень важное мероприятие с точки зрения консолидации наших общественных объединений, в том числе и молодежного актива, с тем чтобы заявить: санкционная политика на сегодняшний день безосновательна, к тому же она направлена на подрыв ситуации в стране, – сказал первый секретарь ЦК БРСМ.
Он отметил, что ребят, которые ежегодно трудятся в студотрядах, санкции также затрагивают.
– Поэтому для меня на столь широком мероприятии было важно обозначить, что мы не приемлем санкции. Сегодня состоится одно из очень важных событий: пройдет наш первый форум "Молодость. Труд. Единство", где соберутся ребята со всех регионов нашей страны, а их будет чуть больше 2,7 тысячи. Приедет не только молодежь, которая трудилась на различных площадках, но и руководители отрядов, – обратил внимание Александр Лукьянов.
Вместе с тем первый секретарь ЦК БРСМ подчеркнул, что по инициативе молодых ребят во время мероприятия будет сделано важное заявление.
– Студенческие отряды и рабочая молодежь против введения односторонних рестрикций в отношении нашей страны, – уточнил он и добавил: – Санкции направлены в том числе и на крупные предприятия, которые предоставляют рабочие места нашей молодежи, желающей подзаработать, реализовать себя и получить новые навыки.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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