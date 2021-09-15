Лукьянов: молодежь против введения односторонних рестрикций в отношении нашей страны

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– сказал первый секретарь ЦК БРСМ.Он отметил, что ребят, которые ежегодно трудятся в студотрядах, санкции также затрагивают.– обратил внимание Александр Лукьянов.Вместе с тем первый секретарь ЦК БРСМ подчеркнул, что по инициативе молодых ребят во время мероприятия будет сделано важное заявление.уточнил он и добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.