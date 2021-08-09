Лукашенко – журналисту РБК: ведите себя по закону, и никто бить не будет

Об этом Глава государства заявил во время «Большого разговора с Президентом», отвечая на комментарий журналиста РБК о протестующих на Окрестино. Александр Лукашенко подчеркнул:
– Кто нарушал, те и получили. Факт – это тогда, когда ты хотя бы говоришь – я видел. И если уж разговор зашел на эту тему, честно расскажу, кто на Окрестино получил. Для меня это абсолютно понятно, для министра внутренних дел это тоже понятно. Он мент от своих корней – он прошел через все. На Окрестино попалось много бывших осужденных. Мы их в фильме показали. Если интересно, возьмите, посмотрите. Там и из России были люди… Судим? Судим. По какой статье? 12 статей. У меня в памяти осталось…
Александр Лукашенко спросил российского журналиста: вы знаете, какие отношения традиционно складываются между, как грубо говорят, ментами и осужденными?
– Знаете? Это патологическая ненависть осужденных к ментам, как они говорят. Потому что они во всем считают их виновными. И когда они (протестующие. – Прим. ред.) обдолбанные, как их называют Азаренок и Пустовой, прокуренные, пропитые… Ты же не будешь отрицать, что таких там было немало? И урки, у которых было по 12 статей, попали туда. И тут они увидели ментов – своих врагов, а мозги повернутые, пьяные, под наркотиками. И они – на этих ментов. А что должны были делать менты? Ответьте.
Александр Лукашенко признал – кое-кто на Окрестино получил:
– Но получили те, кто ринулся сводить счеты с ментами.
В свою очередь, журналист телеканала RT Константин Придыбайло, который также освещал события в Беларуси в августе прошлого года, отметил:
– Действительно, при задержаниях может быть всякое, но никто никого не избивал. Еще один нюанс – этот год дал белорусам необходимую политическую зрелость. Потому что система всегда была выстроена и, по своим друзьям могу сказать, люди не парились. Президентские выборы, парламентские… Но этот год дал ту политическую мудрость, которой белорусам не хватало.
По словам российского журналиста Константина Придыбайло, в Беларуси для многих пришло осознание того, что не все журналисты носят майку со словом «Пресса» и значок пресс-карты. Более того, были и те, которые были отправлены сюда из якобы российских СМИ, но при этом являлись координаторами и зачинщиками этих беспорядков.
Фото: БЕЛТА