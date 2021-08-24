Лукашенко: жесткой конкуренции среди учреждений образования не избежать

Учебные заведения, которые не перестроятся под требования современного рынка компетенций, подпадут под естественный отбор. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на Республиканском педагогическом совете.



Напомнив, что лучшей формы обеспечения госзаказа, чем целевой набор, на сегодняшний день не придумано, Александр Лукашенко отметил:



– Такая форма работы себя абсолютно оправдала. Есть поручение руководителям промышленных предприятий, сельскохозяйственных организаций, отраслей экономики ее расширить. Тем более что проблем с выбором вузов для подготовки кадров у заказчиков точно быть не должно.



При этом Президент обратил внимание участников Республиканского педсовета на характерный момент:



– У нас полсотни учреждений высшего образования: университетов, академий, институтов. В сопоставимых по территории и количеству населения странах (Швейцария, Дания, Финляндия, тот же Израиль) вузов в два-три раза меньше, чем у нас. О чем это говорит? О том, что нам не избежать жесткой конкуренции среди самих учреждений в подготовке необходимых для отечественной экономики специалистов.



Поэтому Александр Лукашенко призвал:



– Будете на гребне прогресса, дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, – будете работать. Нет – попадете под естественный отбор. Извините за открытость.