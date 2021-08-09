Лукашенко жестко ответил журналистке CNN: США творят беспредел во всех местах мира и мне говорят о каких-то репрессиях

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Глава государства напомнил факты: во время президентских выборов в США граждане голосовали по почте, бюллетени выбрасывались в мусорку, было много других многочисленных нарушений. А вот если бы в Беларуси голосовали по почте, страну бы порвали на кусочки, убежден Александр Лукашенко.– подчеркнул Президент.По словам Александра Лукашенко, противники белорусского государства сейчас пытаются подвести его к международному трибуналу. Но уцепиться не за что:Президент вспомнил и историю с посадкой самолета RyanAir в Минске:Глава государства также поручил отвезти представительницу телеканала CNN на воинский арсенал в Новоколосово (который журналистка представила мировой общественности как «лагерь для политзаключенных») и показать, что там есть на самом деле.Отдельно Глава государства ответил на предложение CNN об эксклюзивном интервью: