Лукашенко жестко ответил журналистке CNN: США творят беспредел во всех местах мира и мне говорят о каких-то репрессиях

Иностранная так называемая независимая пресса действовала против белорусского народа и страны. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе «Большого разговора с Президентом», отвечая на вопрос американского телеканала CNN.
Белорусский лидер подчеркнул:
Фото: БЕЛТА
– Мне с американцами вообще просто говорить. Скажите, пожалуйста (вопрос риторический, я отвечаю на ваш вопрос), вы зачем застрелили девушку в Конгрессе, которая была участницей войн в защиту Соединенных Штатов Америки и их интересов? Вы зачем ее застрелили? Это же женщина! После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского и прочего населения с моей стороны просто меркнет. Понимаете, вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире. Вам все позволено. Сколько человек вы посадили (на сегодняшний день у вас сидит) после событий у Конгресса, когда вы законно избранного президента растоптали, убрали его из средств массовой информации и CNN тоже, по-моему. С YouTube и прочего вычеркнули напрочь.. И поставили своего президента. Это что, было законно?
Глава государства напомнил факты: во время президентских выборов в США граждане голосовали по почте, бюллетени выбрасывались в мусорку, было много других многочисленных нарушений. А вот если бы в Беларуси голосовали по почте, страну бы порвали на кусочки, убежден Александр Лукашенко.
– Вы творите беспредел во всех местах мира и мне говорите о каких-то репрессиях! С моей стороны не было никаких репрессий. Я принял правила игры тех бандитов, которые под руководством американских спецслужб двинулись к нам в суверенное и независимое государство. Я Президент и по Конституции обязан защитить это государство. Что я и сделал! Какие же здесь репрессии? Я кого-то застрелил, кого-то убил? – подчеркнул Президент.
По словам Александра Лукашенко, противники белорусского государства сейчас пытаются подвести его к международному трибуналу. Но уцепиться не за что:
– И они ищут, ищут, за что бы меня…
Президент вспомнил и историю с посадкой самолета RyanAir в Минске:
– Мы же открыты для расследования. Чего ж вы не приехали расследовать? Мы же американцев пригласили. Факты на стол. Приезжайте, идите, смотрите, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать… Почему? Потому что все факты у нас на руках. И вы видите: не получается…
Глава государства также поручил отвезти представительницу телеканала CNN на воинский арсенал в Новоколосово (который журналистка представила мировой общественности как «лагерь для политзаключенных») и показать, что там есть на самом деле.
Отдельно Глава государства ответил на предложение CNN об эксклюзивном интервью:
–Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу. Не купируя, не вырезая, не добавляя. Скажете, что к Лукашенко, диктатору этому, трудно было попасть. Но я изловчилась, взяла у него интервью – и вот, слушайте… Вы задаете вопрос, я отвечаю. На этих условиях договоритесь с пресс-секретарем.