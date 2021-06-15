Лукашенко ждет результатов от работы по развитию Оршанского района

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Александр Лукашенко также акцентировал внимание, что ни одному городу в Беларуси не уделяется такое внимание, как Орше:По словам председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, в Оршанском районе сделано многое, в регионе строятся уникальные объекты. Президенту показали фильм о развитии района.