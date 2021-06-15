Об этом Глава государства заявил сегодня во время посещения Оршанского мясоконсервного комбината. Предупредил:
Фото: БЕЛТА
– К концу года как раз этой темой займемся. Вы ответите за каждый квадратный метр.
Александр Лукашенко также акцентировал внимание, что ни одному городу в Беларуси не уделяется такое внимание, как Орше:
– У меня же и Гродно, и Брест есть. Я сюда приехал – уже пописывают: а когда Президент на Запад пожалует?
По словам председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, в Оршанском районе сделано многое, в регионе строятся уникальные объекты. Президенту показали фильм о развитии района.
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Лукашенко ждет результатов от работы по развитию Оршанского района
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