Лукашенко заявил о подготовке учений с Россией на белорусско-украинской границе

Беларусь и Россия проведут военные учения на белорусско-украинской границе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Украина сейчас проводит на белорусской границе военные учения, к ним привлечено 10 тыс. военнослужащих. Они отрабатывают в том числе варианты ведения войны в лесисто-болотистой местности.
"Сегодня у нас в Беларуси возник южный фланг – его надо закрывать. Не мы инициаторы, – отметил Александр Лукашенко. – Должны реагировать? Должны. И я предложил Президенту (России. – Прим. БЕЛТА): давайте проведем".
По словам Главы государства, белорусско-российские учения будут проведены в два этапа. Первый начнется в ближайшие пару месяцев.
"Пока мы еще верстаем планы, но первый этап точно зимой проведем. К этому все готово, – заявил Президент. – Поэтому пускай там не парятся, не переживают. Мы такие учения проведем. И будем усиливать этот фланг".
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