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  2. Лукашенко заявил о необходимости взаимного признания электронной цифровой подписи в ЕАЭС

Лукашенко заявил о необходимости взаимного признания электронной цифровой подписи в ЕАЭС

Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе обратил внимание на важный факт:


– В рамках формирования общего рынка госзакупок в следующем году необходимо обеспечить взаимное признание электронной цифровой подписи и определить на уровне союза комплекс мер по дальнейшей цифровизации госзакупок в наших странах. Для этих целей мы также должны решить уже не новый вопрос – взаимное признание гарантий, выдаваемых банками наших стран. 

Президент также заметил, что с учетом недавно принятого Заявления о сотрудничестве в рамках климатической повестки, а также декларируемых ведущими экономиками мира целей по движению к низкоуглеродной экономике следует изучить целесообразность корректировки положений Стратегии и плана ее реализации. 

– Считаю, что совместная добросовестная работа по этим направлениям должна принести максимальную отдачу и обеспечить значительное продвижение в реализации положений Стратегии, – заявил Глава государства.

В заключение Александр Лукашенко поблагодарил за результативную работу своего коллегу Касым-Жомарта Токаева и поздравил казахстанскую сторону с достойным завершением председательства в органах союза и Днем Независимости Казахстана. Белорусский лидер пожелал успехов кыргызстанским друзьям, принимающим эстафету председательства в будущем году. 

Фото: БЕЛТА
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